В Краснодаре на 3,5 года посадили мошенника, который брал машины на ремонт и продавал их

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении жителя Красноармейского района, которого обвиняли в мошенничестве при продаже иномарок.

По данным следствия, мужчина вводил в заблуждение своих знакомых, продавал их автомобили, а деньги тратил по своему усмотрению. В августе 2019 под предлогом помощи в продаже машины он получил от своего знакомого машину и документы на нее. Злоумышленник продал автомобиль, а владельцу об этом не сказал. Затем для проведения ремонта он получил автомобиль от другого знакомого. Машину он также продал, а деньги потратил. Таким образом злоумышленник продал 7 машин. Владельцам автомобилей он говорил о том, что ремонт затянулся.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. В суде подсудимый признал вину. По его словам, ему были нужны деньги. Владельцам удалось вернуть 5 машин. Остальной ущерб подсудимый обещал возместить.

Славянский городской суд назначил подсудимому 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был обжалован. Судебная коллегия Краснодарского краевого суда изменила приговор, увеличив срок лишения свободы до 3,5 лет. Приговор вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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