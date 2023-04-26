Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре на 3,5 года посадили мошенника, который брал машины на ремонт и продавал их

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-3-5-goda-posadili-moshennika-kotoryj-bral-mashiny-na-remont-i-prodaval-ih
В Краснодаре на 3,5 года посадили мошенника, который брал машины на ремонт и продавал их
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении жителя Красноармейского района, которого обвиняли в мошенничестве при продаже иномарок.

По данным следствия, мужчина вводил в заблуждение своих знакомых, продавал их автомобили, а деньги тратил по своему усмотрению. В августе 2019 под предлогом помощи в продаже машины он получил от своего знакомого машину и документы на нее. Злоумышленник продал автомобиль, а владельцу об этом не сказал. Затем для проведения ремонта он получил автомобиль от другого знакомого. Машину он также продал, а деньги потратил. Таким образом злоумышленник продал 7 машин. Владельцам автомобилей он говорил о том, что ремонт затянулся.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. В суде подсудимый признал вину. По его словам, ему были нужны деньги. Владельцам удалось вернуть 5 машин. Остальной ущерб подсудимый обещал возместить.

Славянский городской суд назначил подсудимому 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был обжалован. Судебная коллегия Краснодарского краевого суда изменила приговор, увеличив срок лишения свободы до 3,5 лет. Приговор вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: двое мужчин под предлогом продажи машин присвоили 42 млн рублей в Краснодаре.

Статьи
Прихватило спину — что можно сделать
Прихватило спину — что можно сделать
5 продуктов для идеального обеда при анемии
5 продуктов для идеального обеда при анемии
Реабилитация казачества: 5 фактов из истории казаков в советскую эпоху
Реабилитация казачества: 5 фактов из истории казаков в советскую эпоху
Чернобыль и Кубань — 37 лет общей боли
Чернобыль и Кубань — 37 лет общей боли
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях