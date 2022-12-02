Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

«Ваш родственник попал в ДТП»: в Горячем Ключе поймали телефонного мошенника с Сахалина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vash-rodstvennik-popal-v-dtp-v-goryachem-klyuche-pojmali-telefonnogo-moshennika-s-sahalina
«Ваш родственник попал в ДТП»: в Горячем Ключе поймали телефонного мошенника с Сахалина
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Житель Новосибирской области звонил случайным людям из Сахалинской области и просил деньги от лица их родственников, чтобы якобы решить проблему с аварией и пострадавшим.

В ходе следствия установили, что 30-летний злоумышленник освободился из тюрьмы, где отбывал срок за мошенничество, и разработал новый преступный план — набирал случайные номера и представлялся родственником ответившего.

Если трубку поднимал пожилой человек, то мошенник сначала представлялся его родственником и говорил, что стал виновником ДТП с пострадавшим. Далее он изменял голос и говорил уже от лица сотрудника полиции. Злоумышленник объяснял, что для решения проблемы нужно перевести определенную сумму на карту или счет.

В общей сложности таким способом мошенник обманул 14 жителей Сахалинской области и 2 жителей Томска. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей, поэтому уехал в Краснодарский край, где продолжал звонить пожилым людям по проверенной схеме.

Полицейские Сахалина установили местонахождение злоумышленника и задержали его в Горячем Ключе, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Читайте также: житель Краснодара пришел на свидание с девушкой с сайта знакомств и лишился 12 тыс. рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта
В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. Краснодар в пятничный вечер увяз в 9-балльных пробках
  4. Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
  5. В Новороссийске оцифруют все городские кладбища
  6. В Сочи недостроенный многоэтажный дом передали Фонду развития территорий
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях