«Ваш родственник попал в ДТП»: в Горячем Ключе поймали телефонного мошенника с Сахалина

Житель Новосибирской области звонил случайным людям из Сахалинской области и просил деньги от лица их родственников, чтобы якобы решить проблему с аварией и пострадавшим.

В ходе следствия установили, что 30-летний злоумышленник освободился из тюрьмы, где отбывал срок за мошенничество, и разработал новый преступный план — набирал случайные номера и представлялся родственником ответившего.

Если трубку поднимал пожилой человек, то мошенник сначала представлялся его родственником и говорил, что стал виновником ДТП с пострадавшим. Далее он изменял голос и говорил уже от лица сотрудника полиции. Злоумышленник объяснял, что для решения проблемы нужно перевести определенную сумму на карту или счет.

В общей сложности таким способом мошенник обманул 14 жителей Сахалинской области и 2 жителей Томска. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей, поэтому уехал в Краснодарский край, где продолжал звонить пожилым людям по проверенной схеме.

Полицейские Сахалина установили местонахождение злоумышленника и задержали его в Горячем Ключе, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

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