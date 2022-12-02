Житель Краснодара пришел на свидание с девушкой с сайта знакомств и лишился 12 тыс. рублей

В полицию Краснодара позвонил местный житель и сообщил, что стал жертвой мошенников.

Выяснилось, что краснодарец познакомился с девушкой в соцсетях. Началась переписка, мужчина и договорился с девушкой встретиться у нее дома. Мужчина приехал по названному адресу. В квартире вместо девушки его встретили двое незнакомых мужчин. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что мужчина причастен к обороту наркотиков, и начали вымогать у него 40 тыс. рублей за увод от уголовной ответственности.

Пострадавший согласился и вместе со злоумышленниками пошел в ближайший банкомат, снял 12 тыс. рублей и отдал вымогателям. Личности предполагаемых злоумышленников установили. Подозреваемых задержали на одной из улиц Краснодара. Ими оказались ранее не судимые местные жители в возрасте 20 и 22 лет. Деньги злоумышленники успели потратить, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. До суда подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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