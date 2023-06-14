Вандалы закрасили краской памятники на кладбище в Сочи

Инцидент произошел накануне на Центральном Барановском кладбище в Хостинском районе.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что неизвестные вандалы закрасили черной краской изображения людей на памятниках. Этой информацией заинтересовались правоохранительные органы.

«По факту произошедшего в УВД по городу Сочи материал зарегистрирован. Назначено проведение проверки, проводится комплекс мероприятий для установления лица, причастного к осквернению могил», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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