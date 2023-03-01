В Кореновском районе вандалы разрушили надгробия на кладбище

Инцидент произошел в феврале в станице Раздольной.

В соцсетях местные жители сообщили, что вандалы на кладбище осквернили памятники и забрали металлические ограды. На видеозаписи видно, что несколько надгробий полностью разрушены. Очевидцы предположили, что надгробия разрушили для сдачи конструкций на металлолом.

«По факту повреждения надгробных памятников и пропажи металлических оград на территории районного кладбища сотрудники ОМВД России по Кореновскому району начали проводить проверку. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного правонарушения», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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