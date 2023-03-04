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Вандалы повредили 15 надгробий на кладбище в селе Михайловское Северского района

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vandaly-povredili-15-nadgrobij-na-kladbishhe-v-sele-mihajlovskoe-severskogo-rajona
Вандалы повредили 15 надгробий на кладбище в селе Михайловское Северского района

Видеозапись с места происшествия прислали интернет-порталу «Кубань 24» жители села Михайловское. На кадрах видны разбитые надгробия и поваленные памятники.

Очевидцы предполагают, что неизвестные вандалы разрушили надгробия ради металлолома. Местные жители обратились в полицию.

«В результате проведенной проверки полицейские установили 15 фактов повреждения надгробных сооружений, — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Заведено уголовное дело за надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Правоохранители устанавливают личности причастных к этому преступлению.

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