Вандалы повредили 15 надгробий на кладбище в селе Михайловское Северского района
Происшествия
04.03.2023 11:24
Видеозапись с места происшествия прислали интернет-порталу «Кубань 24» жители села Михайловское. На кадрах видны разбитые надгробия и поваленные памятники.
Очевидцы предполагают, что неизвестные вандалы разрушили надгробия ради металлолома. Местные жители обратились в полицию.
«В результате проведенной проверки полицейские установили 15 фактов повреждения надгробных сооружений, — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Заведено уголовное дело за надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Правоохранители устанавливают личности причастных к этому преступлению.
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