Вандалы нарисовали нацистские символы на дорожных знаках в Щербиновском районе

Возмущенные жители муниципалитета прислали видео со знаками 22 июня в Telegram-канал «Кубань 24».

На кадрах видно, что неизвестные изуродовали дорожные знаки запрещенной символикой в селе Екатериновка. Особенно жителей поразило, что это произошло в День памяти и скорби.

В полиции муниципалитета сообщили, что им поступило сразу несколько заявлений от неравнодушных граждан.

«В дежурную часть ОМВД России по Щербиновскому району поступило несколько обращений о том, что неизвестные изобразили на дорожных знаках запрещенную символику. Материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются злоумышленники», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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