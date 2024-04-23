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Вандалы испортили посвященный ФК «Краснодар» мурал на улице Суворова

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vandaly-isportili-posvyashhennyj-fk-krasnodar-mural-na-ulitse-suvorova
Вандалы испортили посвященный ФК «Краснодар» мурал на улице Суворова
Фото t.me/mcu_krd

Граффити с быком в цветах ФК «Краснодар» в краевой столице на улице Суворова еще не открыли.

Однако вандалы уже испортили готовящийся к открытию мурал — на нем появились черные каракули, сделанные баллончиком.

«Будем принимать меры: установим здесь камеры, чтобы фиксировать факты порчи имущества и сразу же направлять видеозаписи в полицию. Если вы видели, кто именно «испоганил» мурал — сообщайте об этом нам по номеру 050 или напрямую в полицию», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

Читайте также: жители Краснодара могут предложить места и идеи для новых муралов.

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