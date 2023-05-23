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Вандал разгромил бесплатный туалет в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vandal-razgromil-besplatnyj-tualet-v-anape
Видео t.me/chistoAnapa

Инцидент произошел накануне в общественном туалете на улице Ленина.

Неизвестный пробил огромную дыру в стене бесплатного туалета между кабинками. Рабочие уже начали ремонтировать модуль.

Разрушившего туалет вандала теперь ищет полиция. Для этого правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Чисто Анапа».

Читайте также: вандалы надели маску клоуна на памятник Владимиру Ленину в Краснодарском крае. Инцидент произошел в ночь на 21 мая в парке села Успенского. Нарушителей ищет полиция.

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