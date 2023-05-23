Вандал разгромил бесплатный туалет в Анапе
Происшествия
23.05.2023 07:52
Инцидент произошел накануне в общественном туалете на улице Ленина.
Неизвестный пробил огромную дыру в стене бесплатного туалета между кабинками. Рабочие уже начали ремонтировать модуль.
Разрушившего туалет вандала теперь ищет полиция. Для этого правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Чисто Анапа».
Читайте также: вандалы надели маску клоуна на памятник Владимиру Ленину в Краснодарском крае. Инцидент произошел в ночь на 21 мая в парке села Успенского. Нарушителей ищет полиция.