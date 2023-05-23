Вандал разгромил бесплатный туалет в Анапе

Инцидент произошел накануне в общественном туалете на улице Ленина.

Неизвестный пробил огромную дыру в стене бесплатного туалета между кабинками. Рабочие уже начали ремонтировать модуль.

Разрушившего туалет вандала теперь ищет полиция. Для этого правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Чисто Анапа».

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