Вандал оторвал трубку у скульптуры Рыбака на набережной Приморско-Ахтарска

Инцидент произошел ночью на набережной Приморско-Ахтарска.

На видеозаписи с камеры наружного наблюдения видно, как молодой человек подошел к скульптуре «Рыбак» и оторвал трубку, которая находилась во рту скульптуры.

По словам главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко, скульптуру установили прошлым летом, но она уже не впервые подвергается вандализму.

«Видеокамеры зафиксировали компанию молодежи и парня, который с такой легкостью посягнулся на историю города. Проводится расследование правоохранительными органами, будем благодарны за информацию об этих нерадивых жителях, которые не уважают ни чужой труд, ни память поколений», — написал в своем Telegram-канале глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

Граждан, обладающих информацией о личности злоумышленника, просят позвонить по телефонам 8 (861-43) 2-13-02 и 8 (980) 170-61-28. За достоверную информацию обещано вознаграждение.

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По факту повреждения скульптуры рыбака на набережной Приморско-Ахтарска в ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району начали проводить проверку. В настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего и лицо, которое причастно к правонарушению, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на набережной Приморско-Ахтарска появилась историческая скульптура с рыбаком. Скульптуру выполнили на основе реального прототипа местного жителя, работавшего на одном из ахтарских рыбзаводов в конце XIX — начале XX века. Известно, что его звали Матвей Кудолий. Автором скульптуры стал Георгий Ткемаладзе.