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На набережной Приморско-Ахтарска появилась историческая скульптура с рыбаком

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-naberezhnoj-primorsko-ahtarska-poyavilas-istoricheskaya-skulptura-s-rybakom
На набережной Приморско-Ахтарска появилась историческая скульптура с рыбаком
Фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района

Скульптуру выполнили на основе реального прототипа местного жителя, работавшего на одном из ахтарских рыбзаводов в конце XIX- начале XX века. Известно, что его звали Матвей Кудолий.

Фотография местного рыбака сохранилась в архивах городского музея. По ней создали скульптуру «Рыбак» и установили ее на набережной Приморско-Ахтарска.

«Это часть нашего масштабного проекта по установке в городе новых арт-объектов, которые, надеемся, станут местными достопримечательностями и помогут городу стать узнаваемым среди курортов Краснодарского края», — написал глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко в Telegram.

Автором скульптуры стал Георгий Ткемаладзе. В своей работе он постарался передать в деталях атмосферу той эпохи, когда на Кубани только зарождалась рыбная отрасль.

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