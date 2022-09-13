Валентина Матвиенко поздравила кубанцев с юбилеем Краснодарского края

Валентина Матвиенко. Фото пресс-службы Совета Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко направила телеграмму с поздравлением 85-летием образования Краснодарского края.

Глава Совфеда отметила, что кубанская земля всегда имела стратегическое значение, была надежным форпостом государства и сыграла важную роль в освоении юга России.

«Жители Кубани всегда верой и правдой служили Отечеству, вписали немало памятных страниц в ратную летопись России, прославили Родину на ниве науки, культуры и искусства, достигли успехов в труде и спорте», — написала председатель Совета Федерации.

Валентина Матвиенко также отметила, что Кубань является одним из динамично развивающихся субъектов России. В Краснодарском крае находится крупнейший в стране АПК, увеличивается число крупных инвестпроектов. На Кубани уделяют особое внимание созданию комфортных условий для работы бизнеса, а также внедряют в ключевых отрасли промышленности инновационные технологии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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