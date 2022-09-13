Валентина Матвиенко поздравила кубанцев с юбилеем Краснодарского края
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко направила телеграмму с поздравлением 85-летием образования Краснодарского края.
Глава Совфеда отметила, что кубанская земля всегда имела стратегическое значение, была надежным форпостом государства и сыграла важную роль в освоении юга России.
«Жители Кубани всегда верой и правдой служили Отечеству, вписали немало памятных страниц в ратную летопись России, прославили Родину на ниве науки, культуры и искусства, достигли успехов в труде и спорте», — написала председатель Совета Федерации.
Валентина Матвиенко также отметила, что Кубань является одним из динамично развивающихся субъектов России. В Краснодарском крае находится крупнейший в стране АПК, увеличивается число крупных инвестпроектов. На Кубани уделяют особое внимание созданию комфортных условий для работы бизнеса, а также внедряют в ключевых отрасли промышленности инновационные технологии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с орбиты поздравили Краснодарский край с 85-летием.
- 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
- Космонавты МКС с орбиты поздравили Краснодарский край с 85-летием
- В Сочи из-за аварии на водопроводе ограничат подачу воды в трех районах
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодарском крае кофейные зерна подешевели на 20 процентов
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?