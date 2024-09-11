Вакуумную машину для откачки воды в Музыкальном районе купил Краснодар

Глава Краснодара Евгений Наумов провел совещание, на котором обсудили подготовку коммунальных и дорожных служб города к зиме.

По словам мэра Краснодара, к дождливому сезону уже подготовили 24 машины для откачки воды.

«Скоро придет вакуумная машина для Музыкального микрорайона. А в следующем году закупим еще несколько таких же. Поставили перед собой задачу — полностью уйти от контрактов на откачку», — написал мэр Краснодара в своем Telegram-канале.

Также Евгений Наумов сообщил о том, что столица Кубани обеспечена техникой для уборки снега и льда.

«На дороги при необходимости выйдут 48 комбинированных машин. Также закуплено больше 11 тысяч тонн песко-соляной смеси. Ближе к скользкому сезону начнем расставлять на улицах ёмкости с песком», — добавил он.

Кроме того, речь зашла и о нарушителях, которые ездят с превышением скорости и неправильно паркуются. С ними в Краснодаре усидят борьбу. По словам Евгения Наумова, «беспредел, который у нас происходит в том числе на улице Красной, недопустим».

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