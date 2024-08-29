«Готов прогуляться»: мэр Краснодара объяснил ситуацию с улицей Автомобильной

Мэр Краснодара Евгений Наумов утром 29 августа в прямом эфире радио «Краснодар» ответил на острые вопросы жителей краевой столицы. Одним из них стала проблемная ситуация с дорогой на улице Автомобильной.

Одна из слушательниц спросила, что власти города планируют сделать с улицей Автомобильной. По ее словам, дорога там сложная даже в сухую погоду — «невозможно ни пройти, ни проехать», а осенью придется запасаться забродами и лодкой. Она предложила Наумову вместе с ней прогуляться после дождя по участку Автомобильной от Московской до Ростовского шоссе и посмотреть, как люди добираются на работу.

Мэр от предложения не отказался, сказал, что прогуляется с удовольствием. Также он отметил, что понимает негодование жителей и объяснил, почему нужно «немножко потерпеть».

«Часть улицы Автомобильной у нас попадает под наш грандиозный проект прокладки трамвайной линии концессии. Она идет у нас от Восточного депо и заканчивается, стыкуясь с разворотным кольцом на улице Петра Метальникова. В настоящий момент концессионером ведутся проектные работы. Когда мы будем понимать итоговое трассирование, как он оно будет проходить, в каких этапах, габаритах, тоже тогда будем смотреть на примыкание улицы Автомобильной», — сказал Наумов.

В ближайшем будущем, по словам мэра, проблемную Автомобильную будут поддерживать в рабочем состоянии с помощью грейдирования и подсыпкой ям.

«Такие у нас планы, как только будет понимание. Мы займемся этой улицей, знаем проблему. А прогуляться — с удовольствием», — заключил Наумов.

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