«Откроем «Болгарию»: мэр Краснодара рассказал о праздновании Дня города
Глава кубанской столицы Евгений Наумов утром 29 августа в прямом эфире радио «Краснодар» рассказал о планах праздновании Дня города в конце сентября 2024 года.
Мэр Краснодара отметил, что широкого празднования Дня города в этом году не будет — жизнь и безопасность жителей и гостей города стоит на первом месте.
«Дата не круглая, где-то гибнут наши ребята, защищая нас. Мы не имеем право в это время как-то излишне веселиться. Никаких пиршеств, концертов не будет. Когда победим, тогда и отпразднуем — и салют, и концерты будут», — рассказал Наумов.
Он отметил, что власти города уже подготовили план мероприятий, в том числе патриотической направленности. Он появится в ближайшие недели.
«Также подготовили подарки жителям города — долгожданный кинотеатр «Болгария» откроет свои двери. Также жители увидят обновленные цветочные часы в центре Краснодара», — добавил Наумов.
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