Вакцину «Спутник V» с обновленным составом зарегистрировал Минздрав РФ

Ранее Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом.

«Обновленный «Спутник V» получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию», — отметил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, регистрация «Спутника V» позволяет перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках, так как для подростков не зарегистрирован «Спутник Лайт». Он добавил, что эти испытания планируют закончить в конце марта, а после этого подать документы для регистрации данного препарата, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: иммунолог Крючков назвал меры защиты от коронавируса.