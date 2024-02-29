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Вакцину «Спутник V» с обновленным составом зарегистрировал Минздрав РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vaktsinu-sputnik-v-s-obnovlennym-sostavom-zaregistriroval-minzdrav-rf
Вакцину «Спутник V» с обновленным составом зарегистрировал Минздрав РФ
Фото freepik.com

Ранее Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом.

«Обновленный «Спутник V» получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию», — отметил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, регистрация «Спутника V» позволяет перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках, так как для подростков не зарегистрирован «Спутник Лайт». Он добавил, что эти испытания планируют закончить в конце марта, а после этого подать документы для регистрации данного препарата, сообщает РИА «Новости».

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