Эволюция COVID-19: иммунолог Крючков назвал меры защиты от коронавируса

В России зафиксировали очередной пик распространения COVID-19.

Иммунолог Николай Крючков отметил, что эволюция коронавируса поспособствовала появлению более заразных вариантов, чем ранее.

«То, что мы видим сейчас, — это сборная солянка разных подлиний омикрон-штамма, которые циркулируют в популяции. Они заметно более заразны, чем исходная генерация. В этом смысле наблюдается увеличение рисков заражения», — подчеркнул он.

По словам иммунолога, сейчас наблюдается пик мини-волны распространения инфекции. Он добавил, что постепенный спад начнется в марте и продлится до мая.

«Риски не изменились с момента появления омикрон-линии. Это заболевание с далеко не нулевой летальностью, с большим количеством долгосрочных последствий. Особенно оно опасно для людей из групп риска — пожилые, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, дети до трех лет», — предупредил специалист.

Чтобы минимизировать риск заражения, нужно реже посещать общественные места и транспорт с большим количеством людей. Также следует обрабатывать руки и носить маску.

«В семье, если человек вернулся из поездки, где общался с большим количеством людей, ему в течение недели надо не контактировать с пожилыми родственниками и с теми, у кого есть хронические заболевания», — отметил иммунолог.

Крючков подчеркнул, что при наличии любых симптомов коронавируса необходимо обратиться к врачу, чтобы получить эффективное лечение, сообщает радио Sputnik.

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