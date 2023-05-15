Вакцину от африканской чумы свиней изобрели в России

Кадидатный вакцинный штамм позволит защитить поголовья свиней при заражении АЧС, одним из самых опасных заболеваний.

Кроме того, вакцина поможет сократить число вспышек заболевания на территории РФ.

«В результате проведенных получен кандидатный вакцинный штамм, эффективно защищающий животных от гибели при заражении актуальным для РФ штаммом вируса африканской чумы свиней», — пояснили в Минобрнауки РФ.

В прошлом году для объединения компетенций при создании вакцины Минобрнауки, Минсельхоз и Россельхознадзор заключили соглашение о консорциуме для координации действий.

Новый вакцинный штамм защищает животных от поголовного уничтожения, однако при этом не гарантирует полную защиту от заражения — инфекция может протекать в более легкой форме. Вакцинацию придется проводить заблаговременно, несколько раз в год, пишут «Известия».

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