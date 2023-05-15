Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Вакцину от африканской чумы свиней изобрели в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vaktsinu-ot-afrikanskoj-chumy-svinej-izobreli-v-rossii
Вакцину от африканской чумы свиней изобрели в России
Фото unsplash.com

Кадидатный вакцинный штамм позволит защитить поголовья свиней при заражении АЧС, одним из самых опасных заболеваний.

Кроме того, вакцина поможет сократить число вспышек заболевания на территории РФ.

«В результате проведенных получен кандидатный вакцинный штамм, эффективно защищающий животных от гибели при заражении актуальным для РФ штаммом вируса африканской чумы свиней», — пояснили в Минобрнауки РФ.

В прошлом году для объединения компетенций при создании вакцины Минобрнауки, Минсельхоз и Россельхознадзор заключили соглашение о консорциуме для координации действий.

Новый вакцинный штамм защищает животных от поголовного уничтожения, однако при этом не гарантирует полную защиту от заражения — инфекция может протекать в более легкой форме. Вакцинацию придется проводить заблаговременно, несколько раз в год, пишут «Известия».

Читайте также: в Краснодарском крае вакцинировать от кори планируют 15 тыс. человек.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечаем 16 мая
Какой сегодня праздник: что отмечаем 16 мая
Бессонница имеет причины: что категорически нельзя делать перед сном
Бессонница имеет причины: что категорически нельзя делать перед сном
С 1 июня WhatsApp перестанет работать, но не у всех. У кого именно?
С 1 июня WhatsApp перестанет работать, но не у всех. У кого именно?
Окрошка: квас, кефир или минералка?
Окрошка: квас, кефир или минералка?
Японские ученые обнаружили «разговор» грибов после дождя
Японские ученые обнаружили «разговор» грибов после дождя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях