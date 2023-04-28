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В Краснодарском крае вакцинировать от кори планируют 15 тыс. человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vaktsinirovat-ot-kori-planiruyut-15-tys-chelovek
В Краснодарском крае вакцинировать от кори планируют 15 тыс. человек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В настоящее время число заболевших корью на Кубани превысило 30 человек. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы региона отметила, что в прошлом году зафиксировали шесть случаев заболевания корью. В 2021 году заболевших на территории Кубани не было.

«Рост заболеваемости фиксируется в каждом втором субъекте страны. Эта ситуация — результат того, что в последние годы многие родители отказывались прививать детей. Чтобы предотвратить риски распространения болезни проводим подчищающую иммунизацию. Планируем привить15 тыс. человек, более 10 тыс. из них — взрослые», — сказала Минькова.

По словам вице-губернатора, план по вакцинации в настоящее время выполнен на 16%. Ожидается поступление партии вакцины, которую направят в медучреждения Кубани. Во всех соцобъектах усилили меры безопасности: термометрию на входе дополнили допосмотром.

«Заболевание очень серьезное и высококонтагиозное. От него страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Клинически проявляется повышением температуры, конъюнктивитом, сыпью на слизистых и кожных покровах. Лучшей профилактикой кори является вакцинация!», — написала Минькова в Telegram.

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