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Иммунолог предупредил об опасных осложнениях после кори

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/immunolog-predupredil-ob-opasnyh-oslozhneniyah-posle-kori
Иммунолог предупредил об опасных осложнениях после кори
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В последние месяцы в России осложнилась эпидемиологическая ситуация из-за распространения кори. Случаи заражения выявили во многих регионах страны, их число превысило 1 тыс.

Кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что корь — это острая вирусная инфекция, которая протекает как тяжелый грипп или ОРВИ. Через один-два дня на теле появляется сыпь. Преимущественно на шее, лице и груди. Затем сыпь спускается вниз тела. Корь излечивается максимум в течение четырех недель.

«Проблема в том, что это далеко не безобидное заболевание, существуют осложненные формы, например, коревая пневмония или коревой отит, а также у некоторых пациентов спустя шесть-семь лет могут появляться признаки подострого склерозирующего панэнцефалита», — рассказал иммунолог.

Врач подчеркнул, что самым эффективным способом защиты от кори является вакцинация. Если человек в детстве получил две инъекции вакцины от кори, то ревакцинация ему не требуется. При получении одного компонента ревакцинация может потребоваться в ряде случаев, сообщает радио Sputnik.

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