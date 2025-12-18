Вагоны купе с удлиненными полками запустят в Анапу и Адлер

В южных поездах в следующем году появятся вагоны с двухметровыми полками.

Как сообщил замглавы РЖД Иван Колесников, в первую очередь такие вагоны появятся в поездах в сторону Анапы и Адлера.

Первыми вагоны появились в составе обновленного поезда «Красная звезда», который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом. Колесников отметил, что новые вагоны шире на 28 см и длиннее 73 см, чем обычные. Такие габариты обеспечивают не только просторные спальные места, но и делают свободнее проход между купе, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: посадку в поезд по биометрии начнут тестировать в России с 2026 года. В будущем для того, чтобы воспользоваться новой технологией, нужно будет заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. В этом случае предъявлять паспорт в поезде не понадобится.

