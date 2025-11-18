Посадку в поезд по биометрии начнут тестировать в России с 2026 года

В пилотном режиме новые правила посадки в поезд без паспорта опробуют в 2026 году на некоторых маршрутах. Об этом сообщили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что в настоящее время технология проходит обкатку, для этого выбрали тестовую группу.

«Есть вероятность, что пилотный запуск на ограниченных маршрутах состоится в 2026 году и после оценки результатов будет масштабирование», — сообщили в ведомстве.

В будущем для того, чтобы воспользоваться новой технологией, нужно будет заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. В этом случае предъявлять паспорт в поезде не понадобится. Однако пассажир всегда сможет выбрать, каким способом он будет подтверждать свою личность: по паспорту или по биометрии, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 сентября биометрию ввели при покупке билетов на поезд. Кроме того, биометрию планируют использовать вместо предъявления паспорта при регистрации на рейс и посадке на самолет.

