В ЗСК прокомментировали ситуацию со строительством гостиницы вместо музея в Новороссийске

Депутат ЗСК от «Единой России» Александр Карпенко прокомментировал ситуацию с земельным участком рядом с воинским захоронением в селе Мысхако, на котором хотели построить коммерческое здание.

По мнению парламентария, то, что ситуация вышла на уровень СК России, — справедливо и закономерно.

«Есть города, которые славятся памятниками истории и культуры, а есть те, которые становятся «знаменитыми» благодаря отношению к этим важнейшим ценностям. Общественность подняла этот вопрос. Достучалась до всех уровней власти. Каков будет итог данной ситуации, покажет расследование Следственного комитета. За развитием событий будем следить вместе», — сказал Александр Карпенко.

Парламентарий добавил, что тему сохранения памятников, постановки их на учет для создания на законных основаниях охранных зон он взял под контроль. Он также поблагодарил общественность Новороссийска за неравнодушное отношение к истории города, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК России возбудил дело о незаконном строительстве гостиницы вместо музея памяти в Новороссийске.