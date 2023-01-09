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СКР возбудил дело о незаконном строительстве гостиницы вместо музея памяти в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/skr-vozbudil-delo-o-nezakonnom-stroitelstve-gostinitsy-vmesto-muzeya-pamyati-v-novorossijske
СКР возбудил дело о незаконном строительстве гостиницы вместо музея памяти в Новороссийске
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В приемную СКР через соцсети обратилась жительница Краснодарского края с просьбой отреагировать на ситуацию вокруг Братской могилы советских воинов в селе Мысхако.

Женщина сообщила о том, что могила является объектом культурного наследия регионального значения. В 2021 году участок на границе с могилой перевели в категорию под коммерческое строительство. Здесь планировали построить гостиницу, но ранее целевым назначением участка было размещение объектов образования. Тут предполагалось построить музей памяти Великой Отечественной войны. Каких-либо исследований для установления фактических границ воинского захоронения не проводили.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о неправомерном переводе земельного участка рядом с воинским захоронением в селе Мысхако под коммерческое строительство, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

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