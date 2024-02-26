В ЗСК приняли закон о наделении Горячего Ключа статусом муниципального округа

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли соответствующий законопроект пока только в первом чтении.

В пояснительной записке к документу говорится, что принять закон о наделении Горячего Ключа статусом муниципального округа необходимо для соблюдения требований Федерального закона № 87-ФЗ от 1 мая 2019 года к доле населения, живущего в населенном пункте.

Сейчас Горячий Ключ не соответствует критериям городского округа. В связи с этим существует необходимость принятия регионального закона.

Законопроект предусматривает переходный период до 1 января 2025 года. За это время в Горячем Ключе устав муниципального образования приведут в соответствие требованиям устава муниципального округа. При этом наделение города статусом муниципального округа не станет основанием для досрочной отставки органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба ЗСК.

Читайте также: преобразование Туапсинского района в округ потребует около года. После перехода на новую модель работы в Туапсинском районе вместо трех городских и семи сельских поселений, которые включены в муниципальное образование Туапсинский район, образуется муниципальный округ.