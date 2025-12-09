В ЗСК оценили перспективы развития художественной гимнастики в регионе

Более 8 тыс. человек занимаются художественной гимнастикой в спортшколах Кубани. Депутаты ЗСК оценили перспективы развития этого вида спорта в регионе. В частности, создание дворцов гимнастики, которые по инициативе губернатора планируется возвести во всех муниципалитетах края.

Каждая рассмотренная инициатива и принятый законопроект направлены на укрепление экономики и улучшение благополучия жителей Кубани. На 71-м пленарном заседании обсудили порядка 30 вопросов. Заседание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. В его работе принял активное участие глава региона Вениамин Кондратьев.

Поднятые вопросы затрагивали самые разные сферы: бюджет, экономику, здравоохранение и социальное благополучие. Есть и долгосрочные проекты. Так, краевой парламент рассмотрел перспективы развития художественной гимнастики в регионе. С докладом выступил и. о. министра спорта Серафим Тимченко. На Кубани гимнастика входит в перечень базовых видов спорта и развивается в 32 муниципалитетах края. В планах развивать гимнастику на таком же уровне, как и самбо. Юрий Бурлачко отметил, что это возможно, но необходимы спортивные объекты.

«Сегодня центры единоборств построены практически в каждом муниципальном образовании. Краснодарский край является центром самбо в РФ. Проводятся общероссийские, международные соревнования. Инициатива амбициозна, но как говорить о развитии спорта при условии отсутствия инфраструктурных сооружений», — говорит Юрий Бурлачко.

Озвученная на заседании инициатива в том числе направлена на решение этого вопроса. В планах возвести Дворцы художественной гимнастики во всех 44-х муниципалитетах.

Также парламентарии обратили внимание на необходимость подготовки квалифицированного тренерского состава. Кубанский госуниверситет физической культуры, спорта и туризма активно работает в этом направлении. К решению кадрового вопроса подключаются и сами муниципалитеты. Одна из ключевых мер — предоставление специалистам служебного жилье — реализуется в городах-курортах Черноморского побережья. В принятом постановлении рекомендовано и расширять географию. Все эти меры позволят воспитать новых чемпионов и добиться высоких достижений и ярких побед.

«У нас свыше 8 тыс. занимающихся художественной гимнастикой. Помимо этого, у нас работает Федерация художественной гимнастики. Совместно с министерством спорта проводим большое количество детско-юношеских соревнований в течение года. Край создает все необходимые условия для юных спортсменов», — отмечает председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Сергей Носов.

Следующей важной темой заседания стала агропромышленная отрасль, а именно повышение уровня гумуса в кубанских черноземах и их сохранение. Чтобы из года в год ставить новые рекорды по сбору урожая, необходимо следить за качеством плодородных почв. В период с 2023 года по сентябрь нынешнего в регионе проведен комплекс мероприятий, в их числе агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель, внесение в грунт органики, закупка минеральных удобрений. О проделанной работе депутатов проинформировал и. о. главы регионального минсельхоза Федор Дерека. Он отметил, что собственники выполняют существующие требования, а сама урожайность соответствует показателям.

Обсудили парламентарии и развитие архивных служб на Кубани. В крае работают 2 государственных и 44 муниципальных архива. На сегодняшний день в них хранится более 6 млн различных документов — это огромный объем информации. Чтобы его сохранить и автоматизировать рабочие процессы, необходимо принять ряд мер, которые депутаты отметили в принятом постановлении. В их числе — укрепление материально-технической базы архивов, увеличение штата сотрудников. Некоторые учреждения нуждаются в расширении и ремонте помещений. Юрий Бурлачко подчеркнул значимость архивной службы края как хранилища истории.

Эта было последнее пленарное заседание в 2025 году. В завершение председатель ЗСК отметил, что депутатский корпус продолжит свою работу на благо жителей Кубани.

