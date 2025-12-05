Депутаты ЗСК приняли закон о краевом бюджете на ближайшие три года

В Законодательном собрании края прошло очередное пленарное заседание. Его провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Доходная и расходная части казны стали первоочередной темой сессии.

Всего в повестке сессии было порядка 30 вопросов. Все инициативы важны, каждая из них направлена на укрепление экономики Кубани и поддержку населения. Заседание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. В работе принял участие глава региона Вениамин Кондратьев.

Первоочередной темой стало обсуждение бюджета Краснодарского края на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Это уже второе чтение законопроекта. С докладом выступил председатель профильного комитета Иван Артеменко. Так, были учтены все поправки и дополнения, в том числе и те, которые поступили от руководителей парламентских фракций. Такая тщательная проработка оправдана — это главный финансовый документ Кубани на ближайшие три года. Председатель Юрий Бурлачко подчеркнул, что при формировании бюджета использовался сбалансированный подход, также предусмотрели увеличение финансирования ключевых направлений.

«Мы видим, что в этих условиях идет увеличение по основным направлениям социальной политики. Поддержка идет по образованию, здравоохранению. При этом и реальный сектор экономики растет. Также параметры ЖКХ в бюджете увеличиваются», — отмечает Бурлачко.

С учетом всех изменений бюджет региона по-прежнему останется социально ориентированным. На поддержку населения планируют направить порядка 70% средств краевой казны. Согласно документу, доходная часть бюджета на очередной финансовый год с ростом к первому чтению увеличена почти на 3,5 млрд рублей и составила 548 млрд. Пересмотрели и расходную часть, она превышает 550 млрд. Увеличилось и финансирование госпрограмм — на 15 млрд. На реализацию 28 государственных программ направят более 520 млрд рублей. Одно из главных направлений — развитие инфраструктуры.

«Дополнительно на развитие общественной инфраструктуры направлено 12,6 млрд рублей. Всего на эту госпрограммы будет направленно 33,5 млрд рублей. Половина этих средств распределяется на строительство объектов образования и спорта», — сообщает председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике Иван Артеменко.

Еще одна программа, которой уделяется особое внимание, — это развитие здравоохранения. Расходы на нее превысят 100 млрд рублей. Под особым контролем развитие первичного звена, часть средств будет направлена на финансирование регионального проекта.

И. о. министра здравоохранения Евгений Филиппов предложил внести изменения в территориальную программу бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года. Так, дополнительные средства бюджета направят на льготное лекарственное обеспечение — это более 224 млн рублей. Затрагивал законопроект и другие направления.

«Женщины, имеющие сложности с рождением ребенка, могут получить бесплатную процедуру по экстракорпоральному оплодотворению на целых 155 случаев ЭКО по ОМС. Далее появилась возможность диспансеризации для малоподвижных граждан через нахождение в стационаре», — отмечает заместитель председателя ЗСК, председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский.

Также на сессии приняли дополнительные меры соцподдержки многодетных семей. В регионе их сейчас около 95 тыс. Поправки касались выплаты краевого материнского капитала. Если раньше он выдавался разово — только на третьего или четвертого ребенка, то теперь выплата будет за третьего и всех последующих детей. Такие социально направленные изменения стали возможны благодарная комплексной работе, федеральной и краевой поддержке, подчеркнул Юрий Бурлачко. Все инициативы, которые были озвучены на заседании, так или иначе касались благополучия жителей Кубани и были приняты парламентариями.

