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В зоопарк станицы Каневской прибыли два верблюда

Общество
26.10.2022 08:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-zoopark-stanitsy-kanevskoj-pribyli-dva-verblyuda
Видео канала «Кубань 24»

Верблюды Федор и Мария из Староминской сейчас привыкают к новому дому и знакомятся с соседями. Животным всего по два года.

Пока звери находятся на карантине. Познакомиться с ними гости зоопарка смогут через три недели.

Сотрудники каневского зооцентра долго не решались брать на попечение новых верблюдов, поскольку в прошлом году погиб любимец детей Кармен. Туристы накормили его угощением вместе с пакетом. Медики боролись за жизнь животного, но спаси его не удалось. Теперь гостей просят не кормить обитателей парка.

Читайте также: зоопарк в станице Каневской примет излишки урожая для животных.

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