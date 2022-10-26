В зоопарк станицы Каневской прибыли два верблюда
Общество
26.10.2022 08:31
Верблюды Федор и Мария из Староминской сейчас привыкают к новому дому и знакомятся с соседями. Животным всего по два года.
Пока звери находятся на карантине. Познакомиться с ними гости зоопарка смогут через три недели.
Сотрудники каневского зооцентра долго не решались брать на попечение новых верблюдов, поскольку в прошлом году погиб любимец детей Кармен. Туристы накормили его угощением вместе с пакетом. Медики боролись за жизнь животного, но спаси его не удалось. Теперь гостей просят не кормить обитателей парка.
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