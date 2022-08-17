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Зоопарк в станице Каневской примет излишки урожая для животных

Общество
17.08.2022 13:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/zoopark-v-stanitse-kanevskoj-primet-izlishki-urozhaya-dlya-zhivotnyh
Видео канала «Кубань 24»

Декоративные козы, ламы, буйволы, олени, обезьяны и другая живность с радостью съедят излишки урожая яблок, груш, кабачков и тыкв. Все это осенью часто просто гниет во дворах.

Передачки просят оставлять у охранника. При этом угощать животных самостоятельно можно только с ведома сотрудников зооцентра, чтобы не нарушать ежедневный рацион.

Самое страшное для животных — зажевать пластиковую обертку. Так в зоопарке потеряли верблюда Кармен. Поэтому посетителей призывают не нарушать правила.

Всего в вольерах содержится около 160 животных, и посмотреть на них можно бесплатно. Вход в зооцентр свободный.

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