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В зону СВО привезли первых российских боевых роботов «Маркер»

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-zonu-svo-privezli-pervye-rossijskie-boevye-roboty-marker
Видео t.me/rogozin_do

Руководитель специального отряда «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал в соцсетях, что в Донбасс прибыли первые четыре робота «Маркер». Он отметил, что специалисты начали загружать в роботов образы цели и отрабатывать алгоритмы ведения боя.

Информацию о доставке первых боевых роботов «Маркер» в зону проведения специальной военной операции подтвердил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Теперь предстоит работа по подготовке техники, проверка систем и оборудования, оценка работоспособности программного обеспечения, систем связи и навигации в реальных условиях, обучение и отработка алгоритмов применения автономного управления комплекса «Маркер», — сказал он.

Робототехнический комплекс «Маркер» имеет массу около 3 т и обладает навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе системы искусственного интеллекта. Благодаря наличию опорно-поворотного боевого модуля, его можно оснащать гранатометами, противотанковыми комплексами и тяжелыми пулеметами, сообщает РИА «Новости».

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