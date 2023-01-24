Германия решила направить роту танков Leopard Украине

По данным СМИ, официально о поставке минимум одной роты танков Leopard 2A6 планируют объявить уже на этой неделе.

Бронетехника уже начала поступать со складов Бундесвера. Не исключается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе подготовят к отправке другие боевые танки из промышленных запасов Германии.

Решению немецкого правительства предшествовали переговоры между ФРГ и другими союзниками Украины, которые длились несколько дней, сообщает немецкое издание Spiegel.

Решение Германии также позволяет начать поставку танков из других стран. Норвегия планирует отправить на Украину до восьми «Леопардов», сообщает Dagens Naeringsliv.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент США Байден готов передать 10 танков Abrams на Украину, чтобы повлиять на решение Германии о поставках танков Leopard 2.