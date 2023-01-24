СМИ: президент США Байден готов передать 10 танков Abrams на Украину

Глава США Джо Байден готов передать танки Киеву, чтобы повлиять на решение Германии о поставках танков Leopard 2. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне.

По мнению источника, Германии необходимо «перестать упрямиться и передать танки Украине». Он считает, что для противостояния России Киеву требуется 500 танков.

Ранее на встрече министров обороны порядка 50 стран на авиабазе Рамштайн в Германии глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что решение о поставке Украине танков Leopard 2 еще не принято.

При этом министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сформирует коалицию стран, готовых поставить танки Киеву, если Германия откажется от идеи передать бронетехнику. Кроме того, по его словам, республика планирует поставить на Украину до 14 танков независимо от позиции ФРГ, сообщает ТАСС.

По словам экспертов, стремление Киева получить немецкие Leopard 2 в первую очередь связано с простотой обслуживания. Кроме того, танки оснащены современной оптикой и лазерным дальномером. Бронетехника способна развивать шоссейную скорость до 70 км/ч.

Немецкие танки оснащены дизельным двигателем. Он обеспечивает увеличенный запас хода — без дозаправки техника может проехать от 220 до 550 км. Орудие 120-мм калибра позволяет использовать стандартные боеприпасы НАТО. Это дает Украине доступ к большей части поставщиков, а также позволяет избежать разрушительных взрывов при детонации, пишет «Военное обозрение».

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