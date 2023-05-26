В зону СВО из Краснодара передали внедорожники и противодронные ружья

В части Южного военного округа направили восемь внедорожников, приборы для ведения разведки и наблюдения, противодронные ружья, средства связи с ретрансляторами. Также передали стройматериалы для оборудования укрытий.

Передача необходимых технических средств в зону проведения специальной военной операции регулярно ведется по поручению губернатор Кубани Вениамина Кондратьева.

«Передача военного имущества ведется по поручению губернатора Краснодарского края практически ежедневно. Существуют различные механизмы, позволяющие уточнить, какая техника нужна для того или иного подразделения», — рассказал глава департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью края Алексей Горбенко.

Он также сообщил, что в зону проведения спецоперации регулярно передают беспилотники, испытания которых проводят на территории воинских частей. Производство дронов запустили уже несколько предприятий региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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