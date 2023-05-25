Минспорта Краснодарского края передало бойцам отряда «Кубань» беспилотники и снаряжение

Гуманитарный груз для военных, принимающих участие в специальной военной операции в составе отряда «Кубань» («БАРС-16»), доставили на передовую.

Кубанским бойцам передали пять дронов-разведчиков, тепловизоры, средства связи, камеры GoPro, а также продукты питания. Более 70 единиц оборудования для военных приобрели на средства сотрудников краевого министерства спорта и физической культуры.

«Стараемся регулярно оказывать всевозможную помощь нашим солдатам», — написал в Telegram министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

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