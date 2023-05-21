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Более 170 тонн гуманитарного груза за три недели направило в зону спецоперации Кубанское казачье войско

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-170-tonn-gumanitarnogo-gruza-za-tri-nedeli-napravilo-v-zonu-spetsoperatsii-kubanskoe-kazache-vojsko
Более 170 тонн гуманитарного груза за три недели направило в зону спецоперации Кубанское казачье войско
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Казачьи общества на Кубани продолжают собирать и доставлять гуманитарную помощь на территорию новых субъектов РФ.

По словам вице-губернатора Краснодарского края, войскового атамана Александра Власова, гуманитарная помощь предназначена для участников специальной операции, местных жителей, соцобъектов, многодетных семей.

«За три недели в зону специальной военной операции было отправлено более 170 т помощи. Всего кубанские казаки уже доставили более 1780 т гуманитарных грузов», — сказал замглавы региона.

Для участников спецоперации и местных жителей собрали посылки, средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения, медикаменты, одежду, постельное белье, окопные свечи, маскировочные сети, радиостанции, носилки и другой необходимый инвентарь. Также кубанским бойцам передали несколько автомобилей «Нива» и УАЗ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в зону спецоперации отправили из Новокубанского района автомобиль с гуманитарным грузом.

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