В зону спецоперации отправился глава округа Калинино Краснодара Роман Бигоцкий

Глава Калининского сельского округа Краснодара Роман Бигоцкий отправился в зону СВО в октябре.

«С понедельника, 30 октября Роман Бигоцкий уходит на фронт. В связи с призывом на военную службу по мобилизации в ВС РФ действие трудового договора с ним приостанавливается, с сохранением места работы», — написал политтехнолог Юрий Янкин в Telegram.

Информацию об уходе чиновника в зону СВО интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили в мэрии Краснодара.

«Роман Бигоцкий действительно призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ», — сообщили в администрации краевого центра.

В мэрии добавили, что исполнять обязанности главы Калинино будет Вадим Худобин, заместитель главы округа.

Роман Бигоцкий родился 2 апреля 1980 года в станице Ивановской Красноармейского района. Должность главы Калининского округа занимал с июня 2022 года.

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