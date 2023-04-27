В зону спецоперации отправили из Краснодара два автомобиля повышенной проходимости

Машины в зону спецоперации отправили 27 апреля. Это совместная акция Народного фронта и РЖД.

Два автомобиля повышенной проходимости погрузили на специальные платформы и отправили в Ростов-на-Дону. Там соберут машины из всех регионов и потом одним составом передадут в те подразделения на передовой, которые в этих автомобилях нуждаются.

«Каждый из нас на сегодняшний момент вносит свой посильный вклад в общую победу. Только активной гражданской позицией и неравнодушием мы можем вместе объединиться и помочь нашим бойцам, которые участвуют в зоне специальной военной операции», — сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае Сергей Костылев.

Во всероссийской акции «Автопоезд» участвуют 42 региона. Отделения Народного фронта по всей стране сумели всего за две недели найти и подготовить к отправке больше 250 машин. Всего в состав, который объединит в себе платформы со всей страны, войдет больше 120 вагонов.

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