В зону проведения СВО отправились порядка 100 казаков-добровольцев

До этого бойцы окончили курсы обучения в специальном учебном центре «Кубань».

Центр «Кубань» готовит казаков для участия в спецоперации уже более двух лет, в этот раз около 100 добровольцев отправились на фронт, рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. По его словам, все больше добровольцев пополняют ряды казачьего войска.

«Всех казаков объединяют чувство любви к Родине и готовность ее защищать, сохранение традиций, обычаев предков и общая история. В настоящее время, с учетом ротации, боевые задачи выполняют более 9,3 тыс. казаков Кубанского войска», — сообщил Александр Власов.

Перед отправкой на СВО у часовни Георгия Победоносца прошел молебен. Представители духовенства и Совета стариков благословили добровольцев. Атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин произнес напутственные слова, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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