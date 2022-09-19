В зоне проведения спецоперации на Украине подразделения ЮВО захватили американский бронетранспортер
Политика
19.09.2022 08:08
Бойцы ВСУ, спасаясь бегством, бросили бронетранспортер М113 производства США.
В результате боя российские военнослужащие успешно отразили атаку бронегруппы ВСУ.
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