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В зоне проведения спецоперации на Украине подразделения ЮВО захватили американский бронетранспортер

Политика
19.09.2022 08:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-zone-provedeniya-spetsoperatsii-na-ukraine-podrazdeleniya-yuvo-zahvatili-amerikanskij-bronetransporter
В зоне проведения спецоперации на Украине подразделения ЮВО захватили американский бронетранспортер

Бойцы ВСУ, спасаясь бегством, бросили бронетранспортер М113 производства США.

В результате боя российские военнослужащие успешно отразили атаку бронегруппы ВСУ.

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