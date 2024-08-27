В жесткой аварии на встречке под Анапой один человек погиб и шестеро пострадали

Смертельное ДТП произошло 27 августа около 19:50 на дороге поселок Виноградный — станица Благовещенская.

По предварительным данным, 73-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в такси Renault Logan.

В результате ДТП погиб пенсионер — водитель «Лады». Его пассажир и пять человек из Renault были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: подростки разбились на питбайке в Краснодарском крае.