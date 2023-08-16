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В запрещенном месте на острове Утриш под Анапой мужчина незаконно построил кафе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-zapreshhennom-meste-na-ostrove-utrish-pod-anapoj-muzhchina-nezakonno-postroil-kafe
В запрещенном месте на острове Утриш под Анапой мужчина незаконно построил кафе
Фото utrishgpz.ru

Коммерсанта привлекут к ответственности за то, что тот самовольно занял земельный участок на острове.

Нарушение в ходе проверки использовании государственного имущества, находящегося на праве оперативного управления ФГУП «Росморпорт», выявила Новороссийская транспортная прокуратура. Оказалось, что мужчина самовольно занял земельный участок на острове Утриш и разместил там кафе.

Ведомство направило иск в Анапский городской суд о необходимости освободить земельный участок. Кроме того, инициировали возбуждение дела об административном правонарушении за самовольное занятие части земельного участка, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Читайте также: в Анапе прокуратура проводит проверку по факту самовольного захвата земли на берегу моря на Утрише.

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