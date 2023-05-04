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В Анапе прокуратура проводит проверку по факту самовольного захвата земли на берегу моря на Утрише

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-prokuratura-provodit-proverku-po-faktu-samovolnogo-zahvata-zemli-na-beregu-morya-na-utrishe
В Анапе прокуратура проводит проверку по факту самовольного захвата земли на берегу моря на Утрише
Фото utrishgpz.ru

Анапская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения земельного и градостроительного законодательства при использовании земельных участков в водоохранной зоне Черного моря.

Сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими обследовали территорию прибрежной полосы и земель водоохранной зоны Черного моря в селе Малый Утриш, где предварительно установлены факты самовольного занятия и нецелевого использования земель.

Для подтверждения установленных обстоятельств в регистрирующих органах и муниципалитете запрошены дополнительные сведения. По результатам будет принят комплекс мер прокурорского реагирования для устранение выявленных нарушений. Проверка продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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