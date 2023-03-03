Суд обязал администрацию заповедника «Утриш» в Анапе защитить лес от пожаров

По требования прокуратуры Краснодарского края Анапский городской суд обязал на администрацию заповедника устранить нарушения правил пожарной безопасности в лесах. В частности, им предстоит создать семь пожарных водоемов и 25 лесопожарных дорог.

В 2020 году в заповеднике «Утриш» произошел крупный пожар, от которого пострадали уникальные реликтовые леса. Вопросы пожарной безопасности лесов в заповеднике находятся под постоянным контролем прокуратуры.

Органы Росприроднадзора неоднократно предписывали устранить нарушения правил пожарной безопасности в лесах и привлечь к ответственности должностных лиц за их неисполнение. Однако в ходе проверки было установлено, что администрация заповедника игнорировала требования обустроить лесопожарные дороги и пожарные водоемы.

Прокуратура направила результаты проверки в суд. Анапский городской суд возложил на администрацию заповедника обязанность устранить нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

Администрация заповедника подала апелляцию, которую Краснодарский краевой суд отклонил в феврале. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Устранение нарушений находится под контролем природоохранного прокурора, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Северском районе загорелся лес вблизи станицы Азовской.