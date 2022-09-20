В Запорожской области на референдум вынесут вопрос о выходе из состава Украины и вхождении в РФ
Указ о проведении референдума подписал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.
На референдум вынесен вопрос о выходе Запорожской области из состава Украины, создании самостоятельного государства и его вхождении в состав РФ.
«Я уверен в том, что момент для принятия решения о территориальной принадлежности Запорожской области наступил. Откладывать процедуру нет смысла, я полностью согласен с нашими общественными деятелями. Технически мы готовы. Безопасность избирательных участков обеспечена… Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября», — написал Евгений Балицкий в Telegram-канале.
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