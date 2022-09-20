Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Запорожской области на референдум вынесут вопрос о выходе из состава Украины и вхождении в РФ

Политика
20.09.2022 20:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-zaporozhskoj-oblasti-na-referendum-vynesut-vopros-o-vyhode-iz-sostava-ukrainy-i-vhozhdenii-v-rf
В Запорожской области на референдум вынесут вопрос о выходе из состава Украины и вхождении в РФ

Указ о проведении референдума подписал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

На референдум вынесен вопрос о выходе Запорожской области из состава Украины, создании самостоятельного государства и его вхождении в состав РФ.

«Я уверен в том, что момент для принятия решения о территориальной принадлежности Запорожской области наступил. Откладывать процедуру нет смысла, я полностью согласен с нашими общественными деятелями. Технически мы готовы. Безопасность избирательных участков обеспечена… Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября», — написал Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Читайте также: референдумы о вхождении ЛНР, ДНР и Херсонской области в состав РФ пройдут с 23 по 27 сентября.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
  2. В Сочинском национальном парке двум котятам леопарда дали клички
  3. В Москве уроженку Краснодарского края подозревают в убийстве новорожденного ребенка
  4. Опрос: жители Краснодара справляются с осенней хандрой занимаясь любовью
  5. В Туапсинском районе водитель фуры погиб под колесами собственного автомобиля
  6. Бывший игрок «Кубани» Озбилиз признался, что испытал культурный шок в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях