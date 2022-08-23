В западных районах Краснодарского края до 24 августа объявили чрезвычайную пожароопасность

Видео канала «Кубань 24»

По прогнозу синоптиков, в западной части Кубани 23 и 24 августа ожидается пожароопасность 5 класса.

На западе региона расположены: Темрюкский, Славянский, Приморско-Ахтарский, Ейский, Щербиновский, Каневской, Брюховецкий и Тимашевский районы.

Также 23 и 24 августа в центральных районах края и на Черноморском побережье ожидается пожароопасность 4 класса.

Всего с начала года в регионе произошли 13 лесных пожаров и 290 случаев загорания сухой растительности.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности при отдыхе на природе:

— Разводить костры только на открытых площадках. При тушении его нужно обязательно засыпать землей или залить водой;

— При нахождении в лесах запрещается использовать открытые источники огня около сухой травы и поваленных деревьев.

В случае возникновения ЧС нужно сообщить об этом по номерам телефона: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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