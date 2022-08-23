В Ростовской области выгорело уже 54 га леса
Происшествия
23.08.2022 09:15
Крупный лесной пожар произошел днем 22 августа в Каменском районе на территории Калитвинского лесничества.
По последним данным, спасателям удалось локализовать пожар на площади 54 га. Для ликвидации возгорания развернули штаб пожаротушения. В борьбе с огнем в лесу принимают участие 471 человек и 75 единиц техники.
Сейчас спасатели проводят разведку тушения возгорания и создают дополнительные участки для проведения ликвидации пожара, сообщает ТАСС.
Ранее спасателям удалось снять угрозу распространения пожара на хутор Диченский.
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