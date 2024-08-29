В Западном округе Краснодара установили систему туманного охлаждения

Конструкцию смонтировали и запустили в работу специалисты «Росводоканала» при содействии администрации города.

Принцип туманного охлаждения прост: капли воды под высокими давлениями распадаются до микрочастиц и быстро испаряются. После этого температура снижается, и появляется пар, похожий на туман.

Система, установленная в сквере имени Суслова на пересечении улиц Буденного и Чкалова. Она автоматизирована и работает автономно.

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