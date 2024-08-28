Аллею славы бокса Юга России открыли в Краснодарском крае

Открытие первой Аллеи славы бокса состоялось 28 августа в Краснодаре.

На мероприятие приехали чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Дмитрий Пирог, генеральный секретарь федерации бокса России Татьяна Кириенко, чемпионы мира, боксер Муслим Гаджимагомедов и самбист Федор Дурыманов, вице-губернатор Александр Власов, мэр Краснодара Евгений Наумов.

Аллею протяженностью 100 м украшает 41 именная звезда выдающихся боксеров, прославивших Краснодарский край и Южный федеральный округ.

В центре аллеи установили бронзовую скульптуру «Будущий чемпион». Рядом расположены стела «Наставники чемпионов ЮФО», где нанесены имена прославленных тренеров и заслуженных судей. Рядом с каждой фамилией есть оттиск кулака чемпиона и QR-код, перейдя по которому можно узнать биографию спортсмена. На аллее установили тематические скамейки «Сила», «Воля», «Цель» и «Бокс».

По словам вице-губернатора Кубани Александра Власова, кубанская школа бокса имеет славную и богатую историю, прекрасные традиции и большие перспективы в данном виде спорта.

«Боксеры из Краснодарского края уже многие десятилетия входят в число лучших не только в нашей стране, но и в мире. Копилка медальных достижений регулярно пополняется наградами самого высокого достоинства на соревнованиях всех уровней. В этом большая заслуга наших тренеров-преподавателей, ветеранов, передающих свой богатый спортивный опыт, а также региональной федерации бокса», — отметил Александр Власов.

Идея проекта принадлежит основателю благотворительного фонда «ТОЧНО Добро» Николаю Амосову и руководителю дирекции Федерации бокса России в ЮФО Дмитрию Кашину, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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