В Западном округе Краснодара из-за энергоаварии отключилась 51 подстанция

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Три подряд аварийных отключения электроэнергии в Западном округе Краснодара произошли 9 ноября около 12:00.

В настоящее время из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ЮЗ-305», ПС «ЮЗ-410», ПС «ЮЗ-602» и 51 трансформаторная подстанция.

Без света остались жители домов на улицах: Рождественская Набережная, 70 лет Октября, Бульварное кольцо, Думенко, проспект Чекистов, Платановый бульвар, Алма-Атинская.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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