В Западном округе Краснодара из-за энергоаварии отключилась 51 подстанция
Происшествия
09.11.2022 12:26
Три подряд аварийных отключения электроэнергии в Западном округе Краснодара произошли 9 ноября около 12:00.
В настоящее время из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ЮЗ-305», ПС «ЮЗ-410», ПС «ЮЗ-602» и 51 трансформаторная подстанция.
Без света остались жители домов на улицах: Рождественская Набережная, 70 лет Октября, Бульварное кольцо, Думенко, проспект Чекистов, Платановый бульвар, Алма-Атинская.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: в Сочи после аварии на водоводе восстановили подачу воды жителям трех районов.
Популярные новости
- Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года
- На строительство участка Таманского водопровода направят 5,3 млрд рублей
- В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Умер бывший глава Роспотребнадзора Краснодарского края Валерий Клиндухов
- Ремонтные работы на трассе Джубга — Сочи завершат до конца года