В Западном депо Краснодара разгрузили новый трамвай из Усть-Катава

Это уже 20-й по счету и последний в этом году вагон из «концессионной» партии.

Сейчас сотрудники КТТУ обследуют новые вагоны, ставят их на рельсы и ведут пусконаладочные работы.

Трамваи будут выходить на маршруты № 2, 3, 15 и 21, которые проходят через модернизированный по концессии узел на улице Московской. После запуска движения по новой ветке до «Немецкой деревни» они также будут курсировать на продлеваемых маршрутах № 3 и 7, а после окончания строительства Западной трамвайной линии — на продлеваемые маршруты №15, 22.

Всего до конца 2026 года по программе модернизации городского электротранспорта «Новый трамвай Краснодара» поставят 90 односекционных и 10 трехсекционных низкопольных вагонов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краевую столицу 25 августа прибыл очередной новый трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Это 19-й и предпоследний вагон из партии этого года.

По пути в Краснодар новый трамвай преодолел более 2,1 тыс. км из Усть-Катава через Уфу, Самару, Тольятти, Сызрань, Саратов и Ростов-на-Дону.